Concejo regalón

En un estado social de derecho como el nuestro las instituciones juegan un papel preponderante en la puesta en marcha de las diferentes tareas a favor de la ciudadanía y una de esas instituciones son los concejos, organismos creados para ayudar a la administración de los territorios municipales.

Las funciones de los cabildos están plenamente definidas en la Ley 136 de 1993, modificada en gran parte por la 1551 de 2012 y hace referencia a que todos los concejos deben reglamentar la contratación de los municipios y definir los casos en los que se requiere autorización específica a los mandatarios.

Una de las tareas de estos cuerpos colegiados es ejercer el control político a las ejecutorias del alcalde, ser su junta directiva y aliados estratégicos para la buena marcha del gobierno.

Pero en Tuluá los Honorables Concejales al parecer decidieron renunciar a ese control político cuando declararon fundadas todas las objeciones que el alcalde Gustavo Vélez le hizo al proyecto de acuerdo que unos días atrás habían votado negativo de forma unánime por considerar que no era viable darle plenas facultades al burgomaestre y renunciar tácitamente a la posibilidad de ejercerle control a sus acciones.

Por eso causó sorpresa el súbito cambio de posición de doce de los diecisiete ediles tulueños que sin pensarlo dos veces le otorgaron las facultades al mandatario para que haga cambios a la planta de cargos, venda, enajene, compre o ceda los bienes que él considere productivos o improductivos, bienes que por demás no son pocos y que según los avalúos valen un dineral.

Consideramos esta decisión de la mayoría del cuerpo edilicio como riesgosa para el futuro de la municipalidad ya que por doce meses el alcalde Vélez podrá hacer lo que le parezca y quienes deben ejercer el control solo mirarán porque al entregar sus facultades se quedaron con los brazos cruzados.

Somos del pensar que las facultades se pudieron haber entregado de manera regulada, obligando al alcalde a que para cada proyecto las pida (así lo hizo el concejo de San Pedro Valle), petición que deberá estar sustentada, documentada y con absoluta claridad y ante todo que la ciudadanía conozca de primera mano la información y no quedar sumidos en la incertidumbre actual cuando en todos los escenarios se especula que el alcalde hará esto o aquello con los bienes patrimoniales de Tuluá.

Pero el tema de las facultades amplias y generosas no es el único que nos preocupa y por eso hacemos eco del sentir de la ciudadanía asustada por la reforma al Estatuto Tributario del municipio que se encuentra en debate en el Concejo y que al entrar a operar la aplanadora del burgomaestre será aprobada con muy pocas objeciones.

Al revisar el documento de la mano de expertos en el tema podemos concluir que será altamente nociva para la economía de cientos de familias que inevitablemente verán cómo se elevan sus impuestos y de contera los servicios públicos, pues un tema lleva al otro.

Este proyecto al que se le ha hecho una mínima socialización debe ser analizado juiciosa y críticamente por los voceros de la comunidad en aras de no generar un incremento en los gastos de las familias en especial de las residentes en los estratos populares a quienes se les castigará duramente por tener en el garaje o el antejardín de sus casas un pequeño negocio que si acaso produce para autosostenerse.

Señores concejales, lo menos que esperan los ciudadanos que sufragaron por sus nombres es un gesto de responsabilidad política y no aprobar un proyecto sin conocer las implicaciones que traerá consigo la Reforma Tributaria Nacional aprobada por el Congreso de la República.

Ya que no podemos contar con un concejo autónomo y deliberante que al menos no tengamos un concejo regalón.