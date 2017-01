¿Cómo salir de deudas en una época de crisis?

La pregunta entonces es ¿Cómo salgo de deudas?. Aquí algunos consejos.

Ante este panorama tan preocupante, la pregunta más atendida en consultorías personales es: ¿Cómo salgo de deudas? pero sobre todo ¿Cómo no volver a caer en el nivel de endeudamiento que tengo hoy? Lo recomendable en estos casos, es analizar como primera medida, los motivos que llevaron a tener el endeudamiento que actualmente se registra.

Si se trata que usted sencillamente gasta más de lo que gana y no puede controlar la tarjeta de crédito, o que usted sirvió de fiador y lo dejaron embarcado con la deuda, o tuvo una emergencia y no tenía ningún seguro que le ayudara a cubrirla, o está endeudado por las necesidades básicas de su familia y su trabajo como la casa, el carro y la educación.

Una vez tenga esa información, cierre los ojos y sueñe… Sí ¡sueñe! ¿Cómo se ve en 1 año, en 3 años o en 5? ¿El endeudamiento que tiene ahora lo ha usado para completar sus metas de vida o solo está endeudado pero el dinero no se ve en el futuro, ni completa sus sueños?

Ahora no se siente a llorar si la respuesta es: “tengo un montón de deudas y nada de lo que tengo me sirve para llegar ni a la meta de un año”… solo tranquilícese y empiece a priorizar sus necesidades en la dirección de aquello que tanto sueña. De otro lado, entender de dónde viene ese nivel de endeudamiento, le ayudará a no volver a caer tan fácilmente en los errores del pasado.

Seguidamente, organice todas sus deudas por orden de prioridad y costo. El costo puede ser medido por la tasa de interés en términos efectivos anuales que, por ley, todas las entidades financieras deben suministrarle. Tenga en cuenta también los pagos que debe hacer por conceptos de: seguros, comisiones, cuotas de manejo y todos los “gastos” anexos que el banco le esté cobrando. Por supuesto los que representan un mayor costo, son las deudas que usted debería pagar con

De la información listada en primer lugar haga pagos extraordinarios y envíelos como abono a capital para que de esta forma se reduzca el monto adeudado. Para los datos al final de la lista, sencillamente pague las cuotas mínimas.

Por supuesto, usted también puede pedir en su banco o en el de la competencia una reestructuración de la deuda o una compra de cartera, según sea el caso. Solo asegúrese de cumplir con dos condiciones:

1). Que al final la tasa de interés y/o el costo de la deuda le quede más baja.

2). Que las cuotas de pago, le queden pagables. Es decir, haga primero un presupuesto de sus ingresos y egresos, para que sepa del salario que recibe mensualmente cuánto dinero puede utilizar para liquidar su endeudamiento.

Por último, nunca olvide que al banco le interesa tanto como a usted que esa deuda se liquide, así que por apretado que esté, vaya a su entidad financiera y siéntese a negociar.

Tomado de Finanzas Personales