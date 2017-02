¿Cómo financiarán las campañas?

“…nadie quiere perder el dinero invertido y buscará rescatarlo de cualquier forma, así sea el erario el más perjudicado…”

Es de todos conocido que las campañas electorales en el país se convirtieron en algo abrumadoramente costoso, de tal manera que se llegó a poner precio de una curul en el Senado, la Cámara, en La Asamblea y en los Concejos de cada municipio.

Es de esta manera, como el mismo gobierno se vio obligado a poner topes en sus costos con el fin de evitar que quienes tuvieran los amigos de mejores recursos arrasaran con los de pocos ingresos sin ninguna contemplación. Pero esto no ha bastado para que de una u otra manera ingentes sumas de dinero corran como ríos caudalosos durante las jornadas hasta que se ha concluido que la corrupción tanto pública como privada ha sido una constante a través de los años, que ahora es más evidente ya que el descaro ha sobrepasado hasta lo inimaginable y todos los días ruedan cabezas de los cuatro puntos cardinales del territorio nacional.

Es así como la bandera de todo candidato que se respete, es la lucha contra la corrupción, pero si se ha comprobado que en la base de este mal endémico, se encuentra el contubernio entre el líder político y el contratista privado, que paga su campaña para que en caso de salir triunfador, se le cancele su deuda en la materialización de obras que por lo regular se cobran con sobreprecios. ¿Será posible llegar hasta el fondo del problema y acabar con esta pésima costumbre?

Ahora bien, de qué forma se piensa financiar una campaña política de ahora en adelante, cuando suponemos, que todos los que lo han realizado hasta ahora, deben estar haciendo malabares para no caer en manos de las autoridades respectivas, porque la tentación de ganar dinero en grandes cantidades no se terminará jamás y es entonces cuando estimamos que el gobierno debe pensar desde ahora en una nueva y más exigente regulación.

Y también creemos que los futuros aspirantes a los cuerpos colegiados y administrativos de importancia, deberían igualmente repensar en sus propuestas y la mejor forma de adelantar sus campañas, porque de todas maneras ya se está sentando un precedente y como dice el refrán popular “si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar”.

Es ciertamente la incertidumbre la que reina alrededor de las futuras jornadas electorales y como todos sabemos, es el pueblo quien llevará la peor parte en última instancia, ya que de alguna manera nadie quiere perder el dinero invertido en tales actividades y buscará rescatarlo de cualquier forma, así sea el erario el más perjudicado. Y bien vale la pena preguntarnos de una vez por todas, si la ¿campaña anticorrupción es otra cortina de humo para que los tropiezos en el proceso de paz sean menos evidentes?. Porque es asombroso observar la lentitud paquidérmica del Estado colombiano, el incumplimiento de las promesas de los políticos cuando están en sus cargos y el pésimo manejo de los recursos públicos. Esperamos que la legislación contra este fenómeno que carcome las entrañas del sector oficial en convivencia con el sector privado sean efectivas y corrijan el mal camino por donde pareciera que dirigen las personas que lo aceptan de alguna manera.