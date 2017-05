¿Cómo evitar las riñas familiares el Día de la Madre?

En los últimos años, el final de la jornada de la celebración del Día de la Madre en Colombia es aterrador.

De acuerdo con los registros oficiales de la Policía Metropolitana, en 2012, fueron asesinadas 14 personas; en 2013, fallecieron 13 ciudadanos de manera violenta; en 2014, la cifra llegó a 17, de los cuales 7 ocurrieron en Medellín. El fin de semana de 2015 dejó cuatro muertos. El año pasado, tan solo se presentó un homicidio, pero los uniformados atendieron 199 riñas, muchas de las cuales pudieron haber terminado en tragedia.

Las comunas nororientales (Santa Cruz, Santo Domingo, Manrique y Aranjuez), centro- orientales (Candelaria, Villa Hermosa y Buenos Aires) y noroccidentales (Castilla, Doce de Octubre y Robledo), son los lugares de Medellín donde más se presentan riñas y lesiones personales, debido a las dinámicas de celebración, en las que se mezclan familiares y amigos del barrio; y además, porque abunda el licor.

En este sentido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, invita a todos los ciudadanos a que prime la armonía y la tolerancia

“Vamos a cuidarlas, a quererlas y a portarnos bien. Qué no daría yo por tener a mi madre a mi lado; por eso mi mensaje para todos es que disfruten sanamente a sus mamás”, expresó el mandatario local.

Recomendaciones

La sicóloga María Victoria Guerrero Mora nos compartió unas pautas para disfrutar mejor este día tan especial.

Unión familiar con amor y respeto

Es un día de unión y la familia debe convocarse en este sentido. El respeto es el valor fundamental que no puede faltar. Los acuerdos son muy importantes en este tipo de reuniones y es bueno dejar claro desde antes que hay temas —política, fútbol, religión, dinero, entre otros— que no se deben tratar; en especial si en la familia hay integrantes que no se hablan o no comparten las posiciones de los otros. Establecer con anterioridad reglas basadas en el respeto y la tolerancia, ayudará a que no se generen situaciones que después se lamentarán.

No es un día para ingerir mucho licor

El Día de la Madre no debe ser un motivo o una excusa para ingerir mucho licor. El mejor regalo que le podemos dar a mamá es no tomar. Aunque no debemos satanizar un buen vino o una cerveza, llevar la ingesta de alcohol a niveles extremos es perder la capacidad de autocontrol y de ser coherentes con nuestras acciones. La gente alicorada pierde la sutileza al hablar, se vuelve impulsiva, violenta y son esos estados a los que debemos evitar llegar.

Regalos para el disfrute de ellas

No se trata de competir por quién le da el mejor regalo a la mamá; cuando no se tienen con qué, los regalos que generan conexión emocional o recuerdos son los mejores: fotos, cartas, acciones desinteresadas, etc. Los regalos deben ser para el disfrute de ellas.

Acordar o permitir no querer estar