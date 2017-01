Colegios que pidan “útiles inútiles” serán sancionados

El Ministerio de Educación anunció que quienes incurran en este tipo de faltas serán investigados y sancionados.

En enero la mayoría de padres de familia inician la compra de útiles escolares para primaria y bachillerato, sin embargo, hay colegios y jardines que abusan en la solicitud y exigen marcas específicas o compra de libros en sitios de preferencia.

Debido a este panorama que se da cada año y que no se sabían las obligaciones de las entidades por parte de los acudientes, el Ministerio de Educación anunció que quienes incurran en este tipo de faltas serán investigados y sancionados.

Por tanto, los padres de familia que tengan alguna inquietud al respecto, pueden escribir al correo: utilesinutiles@mineducacion.gov.co describiendo la queja y el colegio que está haciendo la solicitud.

“El Ministerio de Educación estará pendiente de velar para que solamente pidan las cosas importantes que se requieren para la educación de los niños, no pueden pedir como en años anteriores se han visto, texto de marca específica, texto de marca específica, pedimos que nos ayuden vigilando que eso no suceda”, afirmó Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación.

Así mismo, la Ministra recordó que ya se están adelantando unas investigaciones al respecto:

“En este momento tenemos varias investigaciones andando, cuando procedan y sea el caso estaremos sancionando a los que no cumplan con la norma”, aseguró Giha.