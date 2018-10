«No como candidato sino como abogado constitucionalista, estoy convencido de que la iniciativa que cursa actualmente en el congreso es contraria a la Constitución Política y viola la voluntad del constituyente primario que es el pueblo. Este constituyente primario es soberano y eligió en su momento a su alcalde por cuatro años y no por seis. De la misma manera creo que el constituyente delegado, en este caso el Congreso de la República, no puede modificar esa voluntad popular. Tampoco comparto la unificación de períodos, pues esto iría en contra de la autonomía territorial.

«Estoy en total desacuerdo con esta propuesta porque el pueblo eligió a los actuales alcaldes por cuatro años y los períodos largos se convierten fácilmente en dictaduras; además ello le quita participación a los partidos políticos. Mi concepto es igual si los alcaldes han resultado eficientes o malos, no debe violentarse el querer del ciudadano que eligió por un lapso determinado. En cuanto al debate que se está generando, creo que es necesaria la participación ciudadana pero yo no me voy a desgastar porque mi candidatura es para estas elecciones y no para dentro de dos años y medio».

«Para mí esa es una cortina de humo que se está tendiendo desde el alto gobierno para bajarle el tono al debate que se le está siguiendo en el Congreso al ministro Alberto Carrasquilla. Esta no es la primera vez que se hace una propuesta de este tipo y no ha avanzado. Me llama la atención que si se quisiera adelantar un debate serio, habría entrado desde el principio en el proyecto de ley porque es raro que una reforma constitucional de esa naturaleza entre con tres artículos con una temática muy marcada. Eso no es más que una forma de bajarle el tono a la problemática del presidente en el Congreso».

«Me parece una propuesta bien intencionada y positiva para el erario público porque significa un ahorro para el Estado, pero soy consciente de que aún faltan debates, la discusión grande todavía falta en el Congreso, aunque la votación de la Cámara fue contundente. Para los alcaldes y gobernadores actuales debe ser muy positivo porque les permitiría evolucionar sus proyectos a largo plazo. Pero está también el escenario constitucional porque los actuales gobernantes fueron elegidos para un periodo fijo y los planes de desarrollo que se formularon para cuatro años ya están aprobados».

«De momento me parece bueno para Tuluá porque sería casi un periodo más en el que se podrían desarrollar más obras. A Tuluá le convendría porque aquí hay obras importantes que se podrían prolongar y terminar. En cuanto a nosotros como candidatos no habría el desgaste que supone una campaña, aunque en dos o tres años más los conceptos pueden cambiar, se pueden sumar más candidatos; es decir aún falta tiempo. Desde el punto de vista político yo lo que veo es un interés muy marcado por parte del Centro Democrático que sería el partido más interesado en que eso se dé.

Dilian Francisca Toro

“Yo no estaría de acuerdo porque uno llegó aquí para 4 años, lo eligieron para 4 años, tenemos un Plan de Desarrollo para 4 años y, por supuesto, el próximo año estamos cumpliendo nuestro Plan de Desarrollo. Sin embargo, considero que la unificación del periodo de los mandatarios locales y regionales con el del Presidente de la República, tiene ventajas; por ejemplo que el Plan de Desarrollo con el gobierno nacional sería mucho más articulado, el que podamos lograr que no haya tantos recursos que se utilicen para las elecciones, que además son elecciones cada 2 años, y son 2 años en los cuales tenemos ley de garantías. Lógicamente es importante para poder terminar o culminar los proyectos, porque cuando uno llega no hay proyectos, tiene que hacer los diseños y eso lleva su tiempo, entonces por eso sería bueno. Lo que decida el Congreso: yo soy muy respetuosa de los poderes públicos, si el Congreso decide pues aquí estaremos trabajando todos los días por los vallecaucanos, trabajando de corazón, trabajando con amor”.