Calidad de las obras Tuluá-Riofrío-Trujillo genera dudas

Un recorrido hecho por EL TABLOIDE evidenció algunas dificultades en los terminados de las obras.

Lo que parecía una obra que llenaría de emoción a los habitantes del centro del Valle, pues la esperaron durante los últimos 20 años, se ha convertido en un dolor de cabeza.

De las tres veedurías que se conformaron, dos están inconformes con la calidad y plazos de ejecución a tal punto que en un acta suscrita el pasado tres de febrero, los veedores de los tramos dos y tres le solicitaron a la gobernadora Dilian Francisca Toro no recibir las obras.

Para los veedores, en el caso de la vía que conduce hacia Trujillo, la firma contratista con la venia de la interventoría cambió la berma-cuneta por sardi-neles, no se ejecutaron otras obras de arte y existe el temor que ante un invierno intenso las aguas terminen por socavar la base de la vía y rompa la capa asfáltica.

En el tramo entre el motel Las Palmas y el puente General Santander se per-ciben ondulaciones en el asfalto que podría generar accidentes con consecuencias fatales.

Aunque al recorrer las obras desde El Oasis en Tuluá hasta el parque de Trujillo la obra se aprecia casi terminada, el tramo que lleva hacia el corre-gimiento de Salónica es donde se aprecian los verdaderos retrasos. Solo se observa una máquina y cuatro obreros laborando y en el punto más crítico, en la curva de Buñuelos el avance es nulo.

En este lugar no debe hacerse una obra de alta ingeniería en la que ni siquiera se ha iniciado la cimentación.

En el tramo referido, los plazos de culminación ya están expirando y es allí donde radica la mayor preo-cupación de las veedurías que como se dice en términos deportivos, dejaron el balón en la cancha de la gobernadora.