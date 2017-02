Caída libre

“…quiero rendirle homenaje a un puñado de personas que en la región cumplen la labor de embajadores…”

Desde hace ya varios la Organización de las Naciones Unidas creó un programa que se denomina Embajadores de Buena Voluntad y le da esa distinción a cantantes y otras celebridades del mundo que desde su profesión hacen aporte a la sociedad.

Pues bien, quiero hoy rendirle un homenaje en esta columna no a los artistas famosos y galardonados sino a un puñado de personas que en la región cumplen esa labor de embajadores de buena voluntad, promotores de espectáculos, eventos culturales deportivos, campañas sociales y todo aquello que desde su visión sirve para impulsar sus terruños, trabajo que en la mayoría de veces es gratuito y desinteresado.

Y debo empezar por destacar a Miguel Humberto Posso Moreno, quien se ha hecho conocer como Miguel Pomo. Infatigable, insistente y persistente defensor de Roldanillo. En él la Tierra del Alma tiene un auténtico embajador, un impulsor de la buena imagen sin que ello quiera decir que esconda las negativas pues también es proclive a la crítica cuando la situación lo amerita.

En esta tarea también ayuda desde la tierra de Rayo y Villafañe el hombre de medios Gerardo Castro, quien sin tanto protagonismo como Pomo hace que Roldanillo nunca deje de sonar.

En Zarzal cumple esa tarea Mauricio Aristizábal, diligente y atento, su información oportuna hace que la Tierra del Coclí reciba la mención de las cosas buenas que allí suceden. En esta localidad igualmente tiene esas dotes de embajador Luis Alberto Henao, joven e inquieto escritor que está al tanto de la movida cultural de su pueblo.

En La Victoria reconozco a Gregorio Rojas, las noticias y fotografías de su terruño hacen que la población no pase desapercibida en el contexto regional y nacional.

En Andalucía debo nombrar al combativo Herney Montaño. Sus notas en los periódicos y su aporte en las redes sociales hacen que la Cuna del Talento sea noticia siempre. No menos importante es la labor de Alfonso Bolívar y el maestro Jorge Orozco, quien el pasado domingo cumplió cinco años con su Arte al Parque, espacio con el que ya llegó incluso a los Estados Unidos y en el que Andalucía aparece en cada trazo.

Y como dejar por fuera a Walter Rendón, trujillense de pura cepa que promociona al Jardín del Valle del Cauca y lo vende siempre como el mejor destino del Paisaje Cultural Cafetero.

En Buga la lista puede ser más grande pero sin duda Evert Aragón Ramírez se lleva mi reconocimiento por su inquebrantable voluntad de servicio comunitario a través de la comunicación. Es tambien notoria la labor de Rafael Valencia entre otros que hacen que Buga siempre sea noticia. Esta columna continuará.

