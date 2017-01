Caída libre

El moderno parque automotor entregado a los cuerpos de bomberos, Fiscalía y la Oficina de Migración se convierte en un impulso a la seguridad ciudadana.

Debo decir de entrada que si Tuluá deja de tener fútbol profesional es un retroceso; que el estadio Doce de Octubre, un patrimonio deportivo no solo puede ser visto a través de Cortuluá y que restaurarlo, recuperarlo e incluso reconstruirlo, no es tarea exclusiva del gobierno local y debe ser un proyecto macro de ciudad que sirva para demostrar de qué están hechos los dirigentes políticos propios (diputados y congresistas) que cada cuatro años sacan los votos en esta Villa y luego desaparecen como por arte de magia.

Dejar a Cortuluá sin su casa na-tural, porque no cuenta con una cancha en óptimas condiciones, es una decisión tan triste como la de sentarnos a llorar o pegarnos del muro de los lamentos y decir que no tenemos los millones que se necesitan para recuperar un escena-rio que hace dos décadas albergó eventos internacionales como el Torneo de la Esperanza o el Sudamericano Juvenil que trajo en otros al gran Ronaldo Nazario de Lima, goleador histórico de los mundiales y quien dejo su rúbrica en la entonces envidiada grama del escena-rio deportivo insignia de los tulueños.

Es una oportunidad para que el alcalde Gustavo Vélez saque a relucir su talante de líder y convoque a sus aliados políticos para que le ayuden a bajar los recursos necesarios y estoy seguro que si el equipo de expertos que lo rodea presenta un sustentado documento ante Coldeportes, la vallecaucana Clara Luz Roldán, con un “empujoncito” de la gobernadora Dilian Francisca Toro, destinará los recursos para acometer las obras. En Buga acaban de anunciar 2500 millones de pesos para el patinodromo.

Es un momento crucial para que Óscar Ignacio Martán Rodríguez entienda que esa sociedad sin animo de lucro que es Cortuluá también puede destinar un porcentaje de lo que deja la millonaria venta de jugadores para hacer realidad la obra macro que llenaría de orgullo a los tulueños que con tanto amor lo adoptaron.

Lo único que no podemos permitir es que el fútbol profesional se vaya del todo para Cali o Palmira como sucederá en el 2017. Pensemos en Palau el que cuida los carros, los bicicleteros, las vendedoras de tinto, agua, gaseosa, fritanga, los mangos, los hoteles que albergan a los equipos que llegan, los taxistas y todos los que se lucran de un deporte que hace parte de la tradición tulueña.

Es hora de guardar el espejo retrovisor y dejar de pensar que el estadio Doce de Octubre solo beneficia a Cortuluá, pues un estadio renovado y moderno es una puerta abierta a grandes eventos internacionales y a través de ellos vender ciudad y dinamizar la economía de Tuluá y la región.

