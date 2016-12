Caída Libre

…sobre lo acontecido con Dora Lilia Gálvez, han salido algunos a decir que la culpa es de los medios…”

¡Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta! dicen los llaneros en su sabiduría y ese refrán me parece perfecto para referirme al penoso asunto que por estos días tiene en boca de todo el mundo a Buga, sus gentes y como sucede en este país a los medios de comunicación a quienes le cargan la tinta indilgándoles responsabilidades que desde mi punto de vista no tienen o no tenemos para meterme al baile.

El hecho al que hago referencia es al viraje que tomó el caso de la señora Dora Lilia Gálvez, quien murió a finales de noviembre y que en los reportes iniciales se presentó como un atroz femicidio pues se dijo en su momento que había sido abusada sexualmente, ultrajada, empalada y golpeada salvajemente, hecho que causó estupor y repudio general y que los medios de comunicación cubrimos con base en información emitida por el Hospital Divino Niño y posteriormente la Fundación San José donde permaneció recluida Dora Lilia por espacio de 23 días, dejando de existir tras ser sometida a diferentes tratamientos quirúrgicos.

Pero resulta que ahora, cuando el director de Medicina Legal, Carlos Alberto Valdés dio a conocer el dictamen final desvirtuando el acceso carnal abusivo y demás vejámenes manifestando que el deceso se produjo como consecuencia de una enfermeddad de corte cerebral, han salido algunos a decir que la culpa es de los medios que magnificamos los hechos, desinformamos y nos faltó el rigor periodístico y otra vainas más.

Como periodistas nosotros acudimos a las fuentes oficiales y en este caso a los hospitales que la atendieron, diaganosticaron, la medicaron y emitieron un concepto que para cualquier periodista es valedero.

Ningún periodista se inventó los politraumatismos, los traumascraneoncéfalicos, el cerrado de torax, las quemaduras y demas patologías que explícitamente se citan en el comunicado de prensa del Hospital San José.

Surgen entonces varios interrogantes ¿Qué profesional de la salud emitió el primer concepto? ¿Por qué los medios de la UCI del San José no desvirtuaron el abuso sexual ni siquiera cuando los visitó la gobernadora? ¿Si lo desvirtuaron por qué la gobernadora no lo hizo en la rueda de prensa que prosiguió a la visita? ¿Por qué Medicina Legal no tomó parte en la investigación para esclarecer lo sucedido? ¿Algún periodista entró a la UCI para hacer una valoración y decir la verdad que ahora tantos reclaman? Como estos muchos otros interrogantes sin duda no tendrán respuesta, pues la verdad se la llevó Dora Libia y en este mundo de vivos los muertos no hablan.

