El Día Internacional del Café que se celebrará el próximo lunes primero de octubre por disposición de los organizadores, rendirá homenaje a la mujer, para destacar el papel que desempeñan en toda la cadena del café, tareas que son tan importantes como las cumplidas por el hombre, pues van desde el plantar de la semilla hasta el procesamiento, comercialización, elaboración y consumo.

Sin embargo en el Valle del Cauca y las demás regiones del país que producen el grano, esa celebración tomará otros matices, porque los productores han decidido hacer plantones y marchas en los diferentes municipios para llamar la atención del Gobierno Nacional.

Uriel Pinilla, vocero del Movimiento Dignidad Cafetera, dijo que el primero de octubre hay poco que celebrar, pues la economía del café sigue de capa caída y las políticas estatales lejos de plantear soluciones abren brechas difíciles de cerrar.

“Suena bonito lo que plantea la Organización Internacional del Café, pero la realidad que viven los trabajadores y cultivadores es otra y muy distante del sentir diario” indicó Pinilla.

El próximo lunes nos concentraremos en la ciudad de Tuluá en un plantón cafetero con cultivadores de toda la geografía porque no podemos esperar que esa platica que anuncia el Gobierno Nacional la suelten cuando el café lo tengan los intermediarios. La necesitamos ya y no cien mil sino quinientos mil millones de pesos, producidos por el aumento del precio del petróleo que no vayan a revaluar el peso y nos castigue más” añadió el dirigente cafetero.

En la Plaza Cívica de Boyacá se reunirán cafeteros de Trujillo, Riofrío, Calima El Darién, Restrepo, Sevilla, Caicedonia, Tuluá entre otros a partir de las diez de la mañana.

“Es una protesta pacifica en la que aspiramos contar con el respaldo de otros sectores de la producción” puntualizó Pinilla.