Burla pesada

Considero ser parte de la muy cerrada estadística de personas que en Colombia no ve un programa completo de Sábados Felices en contravía al elevado rating. Bueno, dicen que entre gustos no hay disgustos.

Quiero contarles que hace algunos sábados por efectos del zapping caí tres minuticos en el show. Creí que debía darme la oportunidad de reírme un rato, así como me gusta. Como les parece que no pasó. Al contrario me dio como verraquera cuando justo en ese momento uno de los cuenta chistes de la noche arremetió en frases irrespetuosas en contra de las mujeres, lo que catalogo como maltrato verbal que raya en violencia y complementa el fenómeno social que está a la vuelta de la esquina. Como se les dice a los niños en la escuela: “a las mujeres ni con el pétalo de una rosa se les debe agredir”. ¿Estaré siendo exagerado o será que me estoy volviendo aburrido? Ni lo uno, ni lo otro. Simplemente reacciono ante un acto que no debería ser aplaudido y sin embargo observando el programa todos se carcajean y se ponen que se desternillan de la risa. Los tratan mal y aun así se ríen. Bueno, a veces eso nos pasa a todos y por diplomacia, los que conocemos el amplio sentido de la palabra, reaccionamos de forma prudente. Recuerden la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones para favorecer los espacios en el que nos desenvolvemos.

A la producción del programa como tal, no me voy a referir. Con sus 45 años de trayectoria inspira una gran admiración por el derroche de talento y logística. En la parodia, uno de sus platos fuertes, profesionales de la comedia escenifican situaciones reales con un nivel alto de buen humor. En el stand up, artistas consagrados relatan situaciones propias o de terceros muy bien manejadas desde la perspectiva del humor exagerado. En lo que falla la producción es en la selección de los cuenta chistes, aquellas personas que van y concursan con una creación propia para lograr el primer lugar de la semana y divertir con su buen humor no sólo a los televidentes sino también al público presente. Pienso que debe haber un control previo de lo que van a decir los participantes. Las diferencias o condiciones especiales de las personas no deben dar pie para el montaje de una burla que tanto daño le hace a la sociedad. Para los cuenta chistes en potencia y para todos, una recomendación: generen humor a partir de su propio mundo, entre más aprendan a reirse de sí mismos, menos utilizarán el esquema de la ridiculización del otro, logrando carcajadas que en últimas no son bien ganadas.