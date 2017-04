Buga regala un palacio

“…El Palacio de Justicia no debe salir jamás del Municipio, porque si de dinero se trata hay otras opciones…”

Hace muy pocos días le escuché al acucioso magistrado Pérez Chicué, en su habitual programa de tv local las razones por las cuales el municipio de Guadalajara de Buga debería regalarle al Consejo Superior de la Judicatura el actual Palacio de Justicia. Afirma el magistrado que el municipio no cuenta con los recursos para el sostenimiento de este histórico inmueble, además que se le exigiría a la entidad que maneja cuantiosos recursos del estado, que este edificio solo se utilizaría para la justicia y a la vez se ejercería una presión para evitar que el Tribunal de Buga lo acaben o lo trasladen a otro sitio. Al respecto es bueno precisar lo siguiente: la propuesta del magistrado se enmarca en la política pública del municipio de acabar todo lo que tenga que ver con el patrimonio histórico y arquitectónico de Buga, parecería que les fastidia el legado de quienes hicieron de Buga una ciudad fundacional de Colombia, o si no ¿cómo se explica la autorización dada para construir un parqueadero en pleno corazón de la zona histórica, reitero, violando el Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Qué tal el esperpento arquitectónico que se construye en la carrera novena con calle primera? en el perímetro de la zona histórica, y los disfraces que se autorizan para modificar las fachadas de espléndidas casonas republicanas. Lo dicho, actúan con odio sobre nuestro patrimonio histórico.

El Palacio de justicia no debe salir jamás de las manos del municipio, porque si de dinero se trata hay otras opciones, como por ejemplo cobrar un canon de arrendamiento suficiente como para hacerle mantenimiento al edificio, estos señores del Consejo de la Judicatura manejan un presupuesto de billones de pesos, no necesitan que los ayudemos a enriquecerse más, además, ellos, que usufructúan el inmueble deben responder por su mantenimiento, eso de que el municipio no tiene dinero es un cuento chino, dudo mucho de la buena fe de la propuesta del doctor Pérez Chicué, es más, se debe continuar con la figura del comodato y que la Judicatura invierta en lo que es una obligación de ellos.

La manzana que ocupa el Palacio de Justicia es de los más noble de nuestra historia, allí funcionó el Cabildo Municipal, la primera casa de gobierno y la cárcel, que los españoles de eso si sabían, al lado del gobierno, siempre una cárcel. Cuando el presidente Rafael Reyes decidió la creación del departamento de Buga, también mandó construir este palacio de estirpe imperial napoleónico para que allí funcionara el gobierno, hoy en hermosa simbiosis con la Casa del Capitán Luis Velásquez Rengifo, joya de arquitectura colonial. De esto es que se quieren deshacer en el municipio, sin palabras.