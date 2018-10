“Estamos llenos de deudas y no tenemos de dónde sacar más recursos económicos, no tenemos ni para la gasolina de las máquinas para que salgan a atender alguna emergencia, por lo que le pedimos al alcalde que nos gire los dineros que nos adeuda”, expresó el capitán Jesús Armando Góngora.

Indicó que la alcaldía local no les ha dado los dineros que por ley les corresponde para el respectivo mantenimiento de las máquinas, compra de uniformes y todo tipo de elementos que deben usar las unidades frente a una emergencia.

Igualmente dio a conocer que en su contra existe una orden de arresto por una tutela interpuesta por uno de los bomberos que exige el pago que la institución le adeuda con años de anterioridad.

Góngora aduce que se le ha cumplido con el pago, pero que no de manera completa como se pretende pues no cuentan con los dineros ya que la alcaldía no los ha desembolsado, entonces no tienen cómo pagar.

De igual manera, da a conocer que tiene otra tutela en su contra similar donde se ordena otros cinco días más de arresto, situación que se ha salido de control.

El comandante ordenó el cese total de actividades de las dos estaciones hasta que la administración cumpla con los pagos.

Finalmente, aseguró que se tomarán medidas rigurosas, posiblemente demandando al municipio por dicho incumplimiento.