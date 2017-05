Bomberos a cambiar el objeto social

La gobernación del Valle entregó 26 vehículos a los organismos del socorro, pero para operar en el sistema de salud deberán cumplir con requisitos.

La decisión de inmovilizar uno de los vehículos que la gobernación le entregó al cuerpo de bomberos de Cali abrió un debate en el departamento, pues la decisión se fundamentó en que estos no están habilitados para operar dentro del sistema de salud.

“Se le ha pedido al cuerpo de bomberos que incluyan en su razón de ser la prestación de servicios de salud, para que con las ambulancias que fueron donadas ellos puedan contratar la prestación de servicios de salud en el transporte de pacientes y cobrarlo”, dijo la secretaria María Cristina Lesmes, ante las inquietudes surgidas por la clausura temporal en el servicio de transporte asistencial básico de uno de los automotores entregados hace ya varios meses.

“Si nosotros habilitamos con la razón de ser los cuerpos bomberos, ellos podrán hacer transporte social de pacientes, no podrán contratar ni cobrar el traslado. Por esa razón, se le pide al Cuerpo de Bomberos no cambiar su razón social sino modificar su objeto social para incluir los servicios de salud que hoy no existen. Esa es la dificultad con ellos” agregó

Añadió que la idea es que se acaten las recomendaciones para que se cumpla con el propósito y se pueda así cumplir con la finalidad de las donaciones hechas a las entidades de socorro.