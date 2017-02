Balearon a “Papitas”

El hombre de 23 años de edad, era integrante de una conocida familia guacariceña que aún no da crédito a lo sucedido.

La relativa calma que se vivía en esta localidad del centro del Valle se vio interrumpida luego de que los mensajeros de la muerte acabaran con la vida de un hombre en una de las calles de esta población.

El hombre de 23 años de edad, era integrante de una conocida familia guacariceña que aún no da crédito a lo sucedido.

La infortunada víctima de los antisociales fue identificada por las autoridades como Jefferson Andrés Portilla Chicaiza, quien recibió varios disparos que lo dejaron herido de gravedad.

De acuerdo con el reporte, el occiso se encontraba en la carrera séptima entre calles quinta y sexta, en inmediaciones a la galería, cuando fue sorprendido por los sicarios.

Este hombre gravemente herido fue auxiliado y llevado hasta la sala de urgencias del hospital San Roque, donde pese al esfuerzo de los galenos no pudieron salvarle la vida pues los impactos afectaron órganos vitales que lo impidieron.

Las autoridades realizaron un plan candado en una reacción inmediata pero no lograron dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de sangre en la localidad.

La víctima era conocida cariñosamente por sus amigos y allegados como “Papitas”, quienes desconocen cuáles pudieron haber sido las causas que rodearon su muerte, pues siempre lo conocieron como una persona alegre y amable.

Las autoridades adelantan las pesquisas para tratar de dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de sangre que se presenta en la Tierra del Samán.