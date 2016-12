Avión de Chapecoense volaba con combustible al límite y con exceso de peso: Aerocivil

Autoridades empezaron a atar los cabos sobre las causas que habrían provocado el siniestro del avión que transportaba al equipo Chapecoense y 55 personas más.



Este lunes, en una rueda de empresa la Aeronáutica Civil confirmó las peores sospechas: el avión de Lamia no estaba certificado para operar ese vuelo y aun así fue autorizado para transportar al equipo brasilero que se accidentó el pasado mes de noviembre en Antioquia.

Uno de los hallazgos que arroja el informe indica que el Lamia RJ85 viajaba con exceso de peso para el tipo de vuelo que realizaba.

“Ellos eran conscientes de la limitación y que el combustible no era el suficiente”, dijo el director de la entidad, Alfredo Bocanegra, durante la rueda de prensa.

A esta cadena de errores se suma uno que la semana del accidente se pronosticó. El Lamia 2933 volaba con la cantidad justa de combustible para llegar a su destino y aunque en el plan de vuelo se contemplaba entrar al aeropuerto El Dorado (Bogotá) para reabastecerse de combustible, eso nunca ocurrió.

Según el secretario de Seguridad Aérea de Aerocivil, coronel Fredy Bonilla, las grabaciones de la cabina de mando muestran que el piloto y el copiloto conversaron sobre la posibilidad de hacer una escala en Leticia o en Bogotá “porque se encontraba en el límite de combustible”.

En su reporte, Bonilla informó que el piloto se declaró “en emergencia seis minutos antes del accidente”, antes de que lo hiciera la controladora le había preguntado “cuánto tiempo disponible tenía para sostenerse”. Esto, porque debía tener suficiente combustible para volar cerca de una hora y cuarenta y cinco minutos más, de acuerdo con los protocolos de vuelo.

Cada detalle que condujo al fatídico accidente es más estremecedor que el anterior, pese que a que la aeronave ya se encontraba con dos de sus motores apagados no se reportó inmediatamente la falla. “Dos motores apagados y la tripulación no hace ningún reporte de la situación”.

Noticia en desarrollo…