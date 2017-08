Después de la tempestad que llegue la victoria en el Cortuluá

Este partido es decisivo para el equipo tulueño si quiere alejarse de la zona de peligro, donde está ubicado en la tabla de descenso.

Hoy sábado a las 3 y 15 de la tarde, en el estadio Alfonso López, Cortuluá enfrentará al Atlético Bucaramanga, encuentro en el que debutará como técnico el vallecaucano Jaime de la Pava, quien dirigiera al equipo tulueño el primer semestre del 2017.

Cortuluá viene de perder el pasado lunes en el Pascual Guerrero frente al líder Independiente Santa Fe por 1-0, gol logrado en los primeros minutos de la etapa inicial por Anderson Plata y que le bastó al equipo capitalino para llevarse los tres puntos de visitante y dejar al equipo local con el sabor de la derrota.

Hubo renuncia

El pasado fin de semana se conoció en los círculos deportivos de Tuluá la renuncia del técnico cortulueño, Néstor Otero, motivado por el ascenso de Rodrigo Calonge a la dirección de la categoría sub 17, pues era el entrenador de la sub 15. Otero tiene serias diferencias personales con Calonge, originadas cuando trabajaban en el equipo Rionegro.

Luego de conversaciones sostenidas con el máximo dirigente de Cortuluá, Oscar Ignacio Martán se llegó a un acuerdo donde Calonge dirigirá la sub 17 en un torneo a realizarse en Gradisca d’Isonso, Italia y posteriormente al equipo llegará como entrenador Iván Darío Arroyo, egresado de la Escuela Nacional del Deporte, especialista en Entrenamiento Deportivo y Gestión Deportiva, licenciado de la UEFA por la Federación de Fútbol Alemán.

El equipo Corazón cuenta con la siguiente nómina para su compromiso contra Bucaramanga: Ger-mán Caffa, Yair Arrechea, Jimmy Valoyes, Vinicius de Paiva, Nilson Castrillón, Giovanny Martínez, Diego Chica, Yhonier Viveros, Feiver Mercado, Cristian Borja, Brayan Fernández, Daniel Rodríguez, Wanderson Ferreira, Juan Rodríguez, Anthony Tapia, Mateo Puerta y Lucas Sotero.