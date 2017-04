Autoridades del Valle en alerta por la llegada del mortal juego “la ballena azul”

Según lo expresado por las autoridades, motivada desde las redes sociales, una niña cumplió un pacto y se quitó la vida en San Pedro. Otras dos menores son atendidas sicológicamente en el centro del Valle.

Tras la muerte de una adolescente de 13 años en el municipio de San Pedro en el Valle del Cauca, las autoridades prendieron las alertas, aunque este caso corresponde a algo muy distinto al juego conocido como “el juego de la ballena azul”, tienen el mismo objetivo, el suicidio.

El juego de la ballena azul consiste en cumplir un reto durante 50 días, haciéndose laceraciones en el cuerpo en lugares donde no sean visibles para que los padres de familia no lo noten, laceraciones en forma de cruces, principalmente, pues se dice que la ballena está muerta y que necesita de estas para poder liberarse. El último reto es el suicidio, relató el Capitán Omar Mosquera, jefe de protección en el Valle del Cauca.

“Estamos haciendo campañas de prevención ante estos juegos que se expanden por redes sociales a través del programa Abre tus ojos, sonde se trata temas como el suicidio y el uso responsable del internet” Estas campañas se desarrollan en colegios con profesores, estudiantes y padres de familia que buscan incentivar el diálogo, afirmó el capitán Mosquera.

En el caso de San Pedro, se conoce por medio de la versión de uno de los padres de familia de una de las jovencitas que no cumplió con el suicidio, que fue un pacto entre tres amigas, la que falleció ahorcada tenía 13 años, las otras dos 14 y 15.