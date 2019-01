Después del homicidio del líder social Jesús Adier Perafán, en hechos registrados en el municipio de Caicedonia, las autoridades confirmaron que se han registrado nuevas intimidaciones a otros líderes sociales y comunales de esa localidad del norte del Valle del Cauca.

Uno de los casos es el de Adíela Aguilar, integrante de la mesa departamental de víctimas, quien de acuerdo con las investigaciones ha sido víctima de varias llamadas telefónicas en donde la han amenazado de muerte.

“El pasado fin de semana me llamaron varias veces a mi celular cuando estaba en mi casa y me dijeron que me alejara de todas las actividades que venía desempeñando como líder social, o si no mi vida iba a valer menos que cero”, señaló la dirigente social.

Ante esta situación, agregó: “esto me tiene muy preocupada y angustiada. Desde esas llamadas casi no salgo de mi casa, realmente no entiendo porque nos hacen esto a los que trabajamos por las poblaciones más vulnerables”.

La líder social señaló que desde el año 2017 ha sido objeto de intimidaciones por apoyar la campaña política del entonces candidato a la Presidencia de la República, Gustavo Petro.

“Las amenazas nunca han parado. En octubre del año pasado cuando iniciamos con un trabajo de memoria histórica en el municipio y con la campaña de Caicedonia Humana con Petro, fui víctima de amenazas también. Pienso que es alguien que quiere desestabilizarme emocionalmente para que a base de miedos deje de lado todas las actividades que desempeño en beneficio de los más necesitados”.

La mujer puso en conocimiento de las autoridades estos hechos, luego delasesinato de Jesús Perafán, el pasado 31 de diciembre.

Entretanto, Jesús Antonio García, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, indicó que se está a la espera de que la mujer interponga la denuncia formal por las amenazas recibidas, para iniciar con las medidas y la ruta de protección necesarias.

Finalmente, con relación al homicidio del líder comunal Jesús Adier Perafán, el funcionario señaló que se trata de establecer si su muerte estaría relacionada con las actividades que realizaba con la comunidad y agregó que hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de los responsables de estos hechos.