Arrollado perece agricultor

Un hombre que por muchos años trabajó para una reconocida empresa agrícola en el municipio de Andalucía perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la doble calzada el pasado sábado hacia las dos de la tarde.

La infortunada víctima fue identificada en las diligencias de ley como Horacio Cruz Bahena.

El agricultor, de 57 años de edad, salió de su casa ubicada en el barrio La Paz en este municipio y se dirigía a bordo de su bicicleta hacia su trabajo, cuando fue arrollado por una camioneta cerca de la glorieta que comunica a esta población con Bugalagrande.

Las lesiones sufridas en el impacto le afectaron órganos vitales que le ocasionaron su muerte de manera inmediata.

Cruz Bahena, quien se encontraba casado y deja tres hijos, era ampliamente conocido en la localidad por su amabilidad y respeto hacia los demás, su entrega al trabajo y su familia.

De acuerdo con lo expresado por sus familiares, el día de la muerte de este agricultor se mostraba intranquilo. “Él me dijo, tengo indisposición de ir a trabajar, no sé, como pereza. Pero finalmente decidió irse al trabajo, aunque no alcanzó a llegar” señaló la esposa del occiso.

Uno de los propósitos que tenía este hombre era poder terminar su casa y ofrecer un mejor bienestar a su familia, señala uno de sus allegados.

Horacio Cruz Ba-hena era el segundo de nueve hermanos y era natural de Tru-jillo, se indicó finalmente por parte de sus familiares.