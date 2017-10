Por desacato a una tutela, el director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial del municipio, Wilfredo Salamanca López, podría ir a la cárcel por tres días. No obstante, desde ese despacho se siguen trámites para que el juez revoque la sanción.

El hecho se originó en noviembre pasado por la imposición de un comparendo al ciudadano Janer Orlando Escobar Zárate quien, a juicio de las autoridades de tránsito, violó la normatividad vigente al estacionar su moto en un andén del centro de Tuluá.

La infracción se impuso mediante foto-comparendo pero al consultar la base de datos del RUN, se halló que Escobar Zárate no se hallaba registrado, por lo que no hubo dirección, física o electrónica, para hacerle llegar la sanción.

Ante este hecho, sostiene Hárold García, asesor jurídico de Movilidad y Seguridad Vial, se dispuso notificarlo mediante aviso público y se dio inicio al cobro coactivo, lo que dio como resultado la imposición de una sanción equivalente a $ 344.727.

En febrero de este año, el ciudadano presentó un derecho de petición ante la entidad señalando que no había sido notificado de la sanción por lo que hubo violación al debido proceso, originando tres meses después la instauración de una acción de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Mariquita, Tolima.

Una vez estudiado el caso, el despacho judicial emitió un fallo dándole crédito a lo expuesto por Escobar Zárate solicitando que se derogue lo actuado y se le exonere de toda responsabilidad.

Salamanca López, a través de su asesor jurídico, impugnó el fallo argumentando que el juez cometió un error al tutelar el derecho de Escobar y solicitó, en agosto pasado, que se archive el proceso.

A juicio del asesor jurídico, el juez de tutela no estudio la solicitud lo que devino en una nueva sentencia, emitida el martes de la semana pasada, en la que se condena a Salamanca López a tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos y se compulsan copias a la Procu-raduría Regional de Cali para que se investigue disciplina-riamente al Alcalde Municipal de Tuluá por no ordenar el cumplimiento de la sentencia.

“Nosotros vamos a continuar con el proceso, iremos hasta el Consejo Superior de la Judicatura para denunciar al juez Luis Gerardo García Loaiza por abuso de autoridad pero mientras el proceso está en marcha, no hay obligatoriedad de cumplir con el arresto ni la multa” señaló Sala-manca López.