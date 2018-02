Honda preocupación reina en el interior de la galería de Tuluá ante la circulación de un panfleto con amenazas a los miembros del Sindicato de Comerciantes y su asesora jurídica por parte de una organización que se hace llamar Los Paisas.

La denuncia fue hecha en la tarde del miércoles en el marco de una reunión de los directivos gremiales y la jurídica con los arrendatarios de la plaza de mercado, donde se tomaron algunas medidas para contrarrestar las amenazas.

Claudia Lorena Moscoso Gilón, abogada de los comerciantes de la galería en el proceso que se desarrolla en el litigio que sostienen con Infituluá y las Empresas Municipales, precisó que las amenazas están contenidas en un panfleto que les hicieron llegar a ella y los directivos sindicales.

“Ustedes son el estorbo del progreso de Tuluá, ustedes están metiéndose en donde no les importa” señala en uno de sus apartes el anónimo.

Los amenazados, además de Moscoso Gilón, son los directivos Horacio Alzate, Arturo González y Nixon Niño de quien se agrega que “este es su segundo aviso y no hay 3”.

Tras el recibo del panfleto, los amenazados acudieron a la Fiscalía local para denunciar el hecho y se les socializaron las medidas preventivas de rigor pero no se les asignó escolta ni se dispuso otro tipo de protección.

La misma situación fue puesta en conocimiento de la Personería Municipal y la Alcaldía de donde se delegó a la Secretaría de Gobierno para la atención del caso.

Durante la reunión, la abogada Moscoso también comentó con los arrendatarios una carta en la que el Instituto Financiero para la Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá, conmina a los comerciantes del lugar a abandonar la galería.

“Nosotros seguiremos luchando por defender los derechos de los comerciantes establecidos legalmente dentro del Plaza de Mercado puesto que Infituluá ha fundamentado sus argumentos en mentiras que aclararemos” aseguró la asesora jurídica.