Arrancó el Encuentro de Mujeres Poetas en Roldanillo

Esta es la programación de la versión 33 del Encuentro de mujeres poetas colombianas que se desarrollará hasta el domingo en Roldanillo.

VIERNES 21 de julio:

9:00 a.m. – 10:30 a.m.: Recital poético

10:30 a.m.- 11:00 a.m: Lo femenino frente a la realidad de la guerra – Ponencia por Mary Luz Botero.

11:00 a.m. – 12:00 m.: Recital poético

12:00 m. – 12:30 p.m.: “Géneros nómadas en la diáspora de las identidades sexuales”, charla por Cristina Valcke.

12:30 p.m. – 2:00 p.m.: Receso

2:00 p.m. – 3:00 p.m: Ediciones Apidama, Poesía escrita por la mujer colombiana. Por Guiomar Cuesta

3:00 p.m – 4:00 p.m: Homenaje In Memoriam almadre Gloria Cepeda Vargas

4:00 p.m. – 5:30 p.m.: Recital poético

5:30 p.m. – 6:30 p.m.: Recital Especial ALMANEGRAS

6:30 p.m – 7:30 p.m: Receso

7:30 p.m. – 8:30 p.m.: Recital Cultura Indígena GUAMBIANA – Resguardo de Silvia Cauca

8:30 p.m. – 9:30 p.m.: Recital especial almadre Olga Elena Mattei

9:30 p.m. –10:30 p.m.: Concierto “Canto y memoria” – Martha Elena Hoyos y Liliana Montes.

SÁBADO 22 DE JULIO

9:00 A.M. – 10:30 A.M.: RECITAL POÉTICO

10:30 A.M.- 12:30 P.M.: Recital especial de poetas premio ediciones Embalaje años anteriores

12:30 p.m. – 2:00 p.m.: Receso

2:00 p.m. – 3:30 p.m.: Recital poético

3:30 p.m. – 4:30 p.m.: Premiación concurso ediciones Embalaje

4:30 p.m .- 6:00 p.m.: Recital poético

6:00 p.m. – 7:30 p.m.: Receso

7:30 p.m – 8:00 p.m: Recital especial poesía visual

8:00 p.m – 9:00 p.m: Recital especial almadre Marga López Díaz

9:00 p.m. – 10:00 p.m.: Obra de teatro “Orizonta”, poema dramático, grupo La Máscara de Cali

Domingo 23 de Julio

9:00 a.m. – 11:00 a.m.: Recital poético

11:00 a.m.- 12:00 a.m.: Presentación especial Cantaoras del Patía

12:00 m. -1:00 p.m.: Clausura