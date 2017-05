Apuñalado en el parque Uribe

Un hombre muerto y otro capturado fue el resultado de una discusión entre dos personas registrada el viernes pasado en el parque Uribe de Sevilla, en la que precisamente se daba inicio a las fiestas aniversarias de Sevilla 114 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima se encontraba en el parque Uribe cuando se presentó el altercado dejando como resultado el ya conocido.

La infortunada víctima fue identificada en las diligencias de ley como Emilio José Delgado Ríos.

El hombre recibió una puñalada que le afectó órganos vitales y no le permitieron recibir atención médica oportuna, pues aunque alcanzó a ser trasladado hasta el hospital local, llegó sin signos vitales.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades que asumieron el caso permitieron indicar que la muerte de este hombre obedeció a un acto de intolerancia.

Al parecer, el occiso cuando no le cumplían alguna de sus exigencias, acostumbraba a generar discusiones y golpear a las personas que en el parque se encontraban para departir. Su comportamiento, según cuentan testigos, provocó la reacción de uno de los presentes que luego de recibir una bofetada, le propinó una puñalada.

Uniformados de la estación de policía, ubicada al frente del lugar de la discución, luego del ataque lograron la captura del agresor, que fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que le resuelvan a su situación legal.

Familiares de Delgado Ríos indicaron que desde hacía algún tiempo presentaba algunos comportamientos sociales extraños que no le permitían actuar correctamente ante las personas.

Este hombre era oriundo del municipio de La Tebaida en el Quindío, hasta donde fue trasladado para que sus familiares le dieran el último adiós.