Aprobado estatuto tributario

Gremios y voceros ciudadanos concuerdan en que la iniciativa es regresiva.

Con algunas variantes especialmente en materia de predial e industria y comercio, se aprobó el pasado miércoles el estatuto tributario que regirá en el municipio a partir de mañana 1 de enero con posibilidad de modificaciones a lo largo del período de la actual Administración Municipal.

Los cambios se desarrollaron en el marco de la sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, cinco de cuyos miembros presionaron las variantes con el apoyo de gremios como Fenalco y la Cámara de Comercio que se habían pronunciado en sendos comunicados.

Verónica Wiedman Zabaleta, directora ejecutiva del capítulo local de Fenalco, señaló que con esta la iniciativa se castiga a los tulueños que han tenido un buen comportamiento tributario al considerar que el reajuste es desbordado.

“El Concejo de la ciudad debió comprender que el año entrante está presupuestada una actualización catastral, sumando el IVA que pasa del 16 al 19%, lo cual significa un golpe muy duro a los presupuestos familia-res” señaló la directiva gremial.

Por su parte el presidente eje-cutivo de la Cámara de Comercio, Juan Guillermo Vallejo Ángel, en una extensa misiva dirigida al alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, tras reconocer los estímulos tri-butarios como una de las principales fuentes de financiación de los municipios, hizo una serie de observaciones sobre el proyecto aprobado.

Importantes reformas

A su turno, el concejal Alexánder Agudelo Colorado dijo que lo positivo del proyecto aprobado es la baja de un punto por mil a las tarifas del impuesto predial unificado, lo que, si bien no es el ideal, representa un alivio para la economía de los contribuyentes.

Agregó que el proyecto, como quedó, está dirigido a atacar los estratos altos y puso como ejemplo el caso de corregimientos como Aguaclara, Nariño y Tres Esquinas que están calificados en el estrato uno pero es habitual hallar viviendas suntuosas que podrían pertenecer al estrato seis, por lo que en lo sucesivo deberán pagar por su costo y no por su estratificación.

“Luego de hacer el reajuste que le propusimos al alcalde Gustavo Vélez, se logró que se aumentaran los rangos de los avalúos catastrales de los predios puesto que en el proyecto original, una vivienda de 150 millones estaba pagando impuesto igual que una de 600 millones, lo que no nos pareció equitativo” señaló el concejal reitrerando que además se le bajó un punto a las tarifas por mil.

En relación con el impuesto de industria y comercio y sus complementarios, Agudelo Colorado precisó que aquí también hubo la baja de un punto y que de la clasificación de tipos de negocio como se hacían antes, se cambiará a un reacomodamiento por sectores comerciales.

Finalmente en relación con las facultades al mandatario, el cabildante aseveró que se pasó de abiertas a solo seis meses y en cuanto a la actualización catastral, indicó que, según lo expresado por Vélez Román, se programará sobre aproximadamente 1200 predios aunque no descartó una intervención a todos los predios del municipio durante su mandato.

Consultado al respecto, una vez se aprobó el articulado, el administrador de empresas y experto tributarista, Miguel Ángel González Bermúdez, precisó que la iniciativa sigue siendo nefasta y regresiva pues estimulará el desempleo, la informalidad y acabará con la competitividad comercial.