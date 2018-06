Más de doce millones de ciudadanos tendrán que acudir a las urnas, en una fecha aún por definir, para que la consulta anticorrupción, avalada en la noche de este martes por el Senado, tenga validez y los puntos que plantea para erradicar este flagelo sean una realidad.

En una contundente votación de 84 votos por el sí y 0 por el no, la plenaria del Senado le dio vía libre a este mecanismo de participación ciudadana, el cual busca depurar algunas de las prácticas más nocivas en el Estado y que dan pie para la comisión de actos corruptos.

La consulta anticorrupción es un proyecto que se viene trabajando desde hace unos dos años y que han impulsado, especialmente, la senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano. Ambas por la Alianza Verde.

La idea es consultarles a los colombianos siete preguntas que, a juicio de sus promotores, ayudarían a quitarle espacio a este flagelo, uno de los más indignan al pueblo colombiano.

El tema de la corrupción es tan sensible en la opinión pública que se convirtió en uno de los primeros en la agenda de los candidatos a la presidencia, los cuales plantearon diferentes estrategias para luchar contra este mal que, según cifras de la Contraloría, les arrebata unos 50 billones de pesos al año a los colombianos.

Pese a que en un principio algunos partidos políticos no se habían comprometido de lleno con esta iniciativa, este martes terminaron cambiando de opinión y le dieron un apoyo rotundo que difícilmente se ve para los proyectos de ley del Gobierno.

Un triunfo de la opinión

El hecho no deja de ser relevante tomando en cuenta que algunos de los puntos de esta consulta estaban consignados en proyectos de ley y de reforma constitucional que los mismos partidos políticos se negaron a apoyar en su trámite en el Congreso.

Fue tanta la presión de varios sectores de la opinión pública, las redes sociales y los jóvenes que se hicieron presentes en la sesión de este martes en el Senado, que los congresistas no tuvieron otro camino que apoyar la convocatoria a este instrumento y celebrarla.



El senador por ‘la U’ Roy Barreras, uno de los pocos que habló en contra de esta consulta, afirmó que los senadores estaban votando esa iniciativa “para evitar daños colaterales en la segunda vuelta presidencial y para que no los sindiquen de no apoyarla”.

El apoyo fue tan cerrado que ni siquiera el Gobierno Nacional quiso quedarse por fuera de esta trascendental decisión y este martes, en el Senado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, certificó que la consulta será convocada.

“El Gobierno convocará y creará las condiciones logísticas y financieras para que esta consulta anticorrupción se pueda desarrollar en los términos de tiempo que plantea la ley”, aseguró Rivera.

Sueldos de congresista

Uno de los puntos que más han reclamado los colombianos en las redes sociales y del que tendrán la oportunidad de pronunciarse en esta consulta será el sueldo de los congresistas y los demás altos servidores del Estado, el cual está llegando a los 30 millones de pesos.

Aquí la propuesta es reducirlo de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 25, algo que, en todo caso, ha sido cuestionado por algunos legisladores ya que, según las normas, esto debe ser objeto de reformas legales y constitucionales y no de una consulta.

Uno de los puntos que empujó la votación fue la posición del Centro Democrático, partido que pese a sus diferencias con la senadora López, una de las promotoras del este mecanismo, la apoyó en la sesión de este martes.

El jefe máximo de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, quien ha tenido varios choques con la congresista, afirmó que apoyaba esta consulta para dar fe de que su vida pública ha sido “honorable” y que ha “administrado el patrimonio público con decencia y con austeridad”.

Una vez recibido el aval del Senado, el presidente de la República debe convocar la consulta en un periodo que no puede superar los tres meses. Algunos de los promotores comenzaron este miércoles a hablar de la fecha del domingo 2 de septiembre, pero la misma no ha sido oficializada todavía.

Según la Ley 1757 de 2015, para que la consulta anticorrupción sea válida, cada pregunta debe ser votada por al menos la tercera parte del Censo Electoral, es decir más de doce millones de personas.

Si se logra este mínimo de participación, se adoptará la decisión que tome la mitad más uno de los sufragantes.



Esta podría ser una de las decisiones más importantes tomada por el Congreso que termina su periodo dentro 15 días.