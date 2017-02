¿Por qué la decisión de no recibir las obras que ya están a punto de culminar?

“Porque consideramos que no se han escuchado durante este proceso todos nuestros reclamos a pesar que estos han estado bien fundamentados. Hay serias fallas en la parte estructural de la carretera, en especial en el tramo comprendido entre Trujillo y Riofrío. El caso más crítico lo tenemos en la vía Salónica donde no se han avanzado en obras como los muros de contención en la vuelta a Buñuelos. Hay reparos a la función de la interventoría que más parece abogada de los contratistas. Esperamos que la Gobernadora mantenga la palabra y no reciba unas obras a las que les falta calidad”.