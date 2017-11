La inquietud que generó la noticia de que Shakira había tenido que aplazar el comienzo de su gira mundial El Dorado por culpa de un problema en sus cuerdas vocales, suspendiendo en consecuencia el concierto de apertura que debía haberse celebrado el miércoles pasado en Colonia (Alemania), no ha hecho otra cosa que intensificarse con el paso de los días. Según ha anunciado este martes la promotora Live Nation, y ha confirmado la cantante pocas horas después, la colombiana ha tenido que posponer toda su gira europea hasta 2018por indicaciones de los médicos por una hemorragia en las cuerdas vocales. Así, quedan cancelados sus conciertos en Bilbao, Madrid, A Coruña y Barcelona, así como los de Montpellier (Francia) y Lisboa, que se suman a los cinco shows ya cancelados.

La intérprete de Me enamoré sufrió una hemorragia en la cuerda vocal derecha, por lo que le han aconsejado que retrase sus actuaciones para que se pueda recuperar adecuadamente. “Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, dice Shakira en el mensaje que ha publicado en sus redes sociales. “Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme en los diferentes países de Europa. Por mi equipo de 60 personas que se ha esforzado tanto en ayudarme a lograr el mejor show de mi carrera artística y que tienen ya muchas granas, como yo, de empezar esta gira”, añade.

Según la promotora, aunque “muy decepcionada por estos resultados, ya que esperaba poder comenzar esta semana”, Shakira “está trabajando para recuperarse y está deseando volver a los escenarios con su mejor actuación nunca vista”. Así mismo, añade que aunque con retraso la gira sigue en pie y aconseja a los fans de la artista que mantengan sus entradas hasta que se anuncien nuevas fechas para todos los espectáculos. “Shakira está trabajando para recuperarse y está deseando volver a los escenarios con su mejor actuación nunca vista. Sigue increíblemente agradecida por la lealtad, paciencia y apoyo que sus admiradores le han demostrado durante este momento tan difícil”, sigue el comunicado de Live Nation.