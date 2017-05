Adiós al gestor cultural de las bandas marciales

Este hombre se había convertido en uno de los impulsores de desrrollo cultural del departamento. Las autoridades investigan las causas reales que rodearon su muerte.

Un hombre que por más de treinta años se dedicó a integrar a los niños a las bandas músico marciales en los municipios del centro del Valle, falleció en un centro asistencial de la ciudad de Cali el pasado domingo.

Así lo informaron las autoridades de tránsito de la capital vallecaucana, quienes debieron realizar las diligencias de inspección del cuerpo.

Este hombre amante a la cultura identificado como José Alveiro Patiño, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Cali donde se encontraba radicado por situaciones laborales.

El gestor cultural de 54 años de edad, ampliamente conocido en el departamento, resultó gravemente herido al ser arrollado por un vehículo en una de las calles de la sultana del Valle la semana anterior, hecho que le generó lesiones de gravedad en su cuerpo que lo llevaron el pasado domingo a su deceso.

La muerte de este hombre generó consternación, dolor y tristeza en la comunidad relacionada con la cultura en el departamento, especialmente en los municipios de Yotoco y San Pedro donde trabajó por muchos años en la conformación y fortalecimiento de las bandas músico-marciales.

Patiño dejó un gran legado en el tema de las bandas músico marciales de los municipios del centro del Valle, lo que le permitió llegar a Cali a continuar enseñando y formando jóvenes no solo en el aspecto cultural si no también personal, trabajo que desarrollaba en los sectores vulnerables de la capital vallecaucana.

“Comaz”, como le decíamos cariñosamente no solo nos enseñó a tocar un instrumento, nos enseñó a ser personas de bien, a mantener vivos los valores morales, hoy esas enseñanzas las transmitimos a nuestros hijos, él era un verdadero padre y amigo para todos los que tuvimos la fortuna de estar a su lado” manifestó uno de los habitantes del municipio de Yotoco y exalumno.

Este hombre quien era casado dejó una huella de ejemplo y dedicación a sus hijos.

José Alveiro Patiño fue el fundador de la banda músico marcial Vencedores, la banda Brigada 145 de Cali donde se encontraba actualmente forjando hombres para el futuro cultural del Valle.

Igualmente sus allegados recordaron los innumerables títulos que lograron en los diferentes encuentros nacionales e internacionales, donde participaron representando no solo a los municipios sino al departamento y a Colombia, posicionando muy en alto a la nación.