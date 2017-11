Luego de aceptar que recibió sobornos entre 2007 y 2015 por colaborar en la adjudicación de derechos de transmisión de televisión para torneos en Suramérica, el exdirectivo de la federación de fútbol señaló a la ya mencionada marca en otra de sus confesiones.

Citado por Ken Bensinger, periodista presente en la audiencia, el exrector del fútbol colombiano indicó que en 2010 “Nike ofreció soborno (a Luis Bedoya) a cambio de elegir a la empresa deportiva como el sponsor oficial de la selección colombiana”.

El expresidente de Colfútbol reveló que se reunió en un restaurante de Buenos Aires con un directivo de la marca, que le ofreció a Bedoya un “pago personal” a cambio de que Nike fuera elegida para vestir a la Tricolor.

This according to testimony of Luis Bedoya, then president of the Colombian soccer federation, who said he met with an unnamed Nike official in a Buenos Aires restaurant and was offered a “personal payment” in exchange for picking it to sponsor team gear.

— Ken Bensinger (@kenbensinger) 27 de noviembre de 2017