Está abierta la controversia en esta localidad del centro del Valle del Cauca, luego de que Carlos Humberto Murillo conocido como “Maravilla” denunciara atropellos por parte de la Administración Municipal.

De acuerdo con las declaraciones que dio a los medios de la región el señor Murillo, fucionarios de la alcaldía el viernes pasado le cerraron el paso al sitio que utiliza para su actividad comercial justo cuando trabajaba en el montaje de un evento para el fin de semana que llevaría a cientos de turistas.

“De forma arbitraria el alcalde Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín mando abrir una brecha con una máquina imposibilitando el ingreso de vehículos a este sector del río que ya es tradicional para los bañistas” dijo el denunciante al tiempo que anunció acciones legales en contra del gobierno local.

“Es un atropello lo qe este señor ha hecho conmigo y de paso con la gente que trabaja cada fin de semana pues yo puedo estar generando 40 empleos directos y una buena cantidad de indirectos” añadío el ciudadano.

Actuamos conforme a la ley

En comunicación con este medio el acalde de esta población aseguró que todas las acciones que se han desarrollado se atemperan a la norma y atienden lo ordenado por las entidades ambientales que han exigido liberar las orillas del afluente y las construcciones que se han hecho violan diferentes disposiciones.

” Dios no lo quiera se presenta una avalancha o una creciente súbita, acaba con la vida y los bienes de las personas ante la imposibilidad de evacuar y luego la justicia me cae con todo por no haber previsto lo previsible”señaló el mandatario.

No hemos atropellado a nadie

Por su parte Diana Montes, jefe de la Oficina de Planeación de la localidad, señaló que revisando los archivos de la entidad, se han encontrado un sinnúmero de requerimientos que se le han hecho al señor Carlos Humberto Murillo para que comparezca ante la alcaldía, pero siempre los ha evadido.

“La Administración Municipal se enteró de la realización de un evento masivo que se cumpliría el pasado fin de semana a través de las redes sociales, pero no hay radicado en las secretarías de Gobierno, Planeación o Estación de Policía documento alguno donde se pida autorización” informó la funconaria.

Añadió que las normas vigentes obliga a los empresarios o personas que realicen espectáculos públicos a presentar una serie de documentos que van desde pólizas de responsabilidad civil hasta plan de evacuación, ubicación de ambulancias y personal de logística entre otras exigencias.

“Ahora mismo tenemos documentos de la CVC donde hace observaciones por la ocupación de una franja de protección del río y nos conmina a derribar las edificaciones existentes y si no lo hacemos nos veremos involucrados en investigaciones que van desde lo disciplinario hasta lo penal” indicó la titular de Planeación.