A puñal muere “Pipe” en el municipio de Sevilla

Al parecer desconocidos lo abordaron y le propinó varias heridas a puñal en la espalda, pecho y tórax que lo llevaron a la muerte.

La relativa calma que se vivía en el Balcón del Valle durante los últimos días se vio interrumpida en la noche del lunes anterior, luego de que desconocidos acabaran con la vida de un hombre en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima de este hecho que alteró la tranquilidad y seguridad en el municipio fue identificada como Jesús Felipe Calle Valencia, quien sufrió varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

El hombre, de 26 años de edad, era ampliamente conocido en la municipalidad por su particular forma de pedir monedas en la calle.

De acuerdo con las informaciones, Calle Valencia era una habitante de calle que pese a su condición no era una persona agresiva ni peligrosa, indicaron ciudadanos que conocían a este hombre.

El crimen de este hombre se perpetró hacia las 11 y 30 de la noche del lunes a la altura de la calle 51 entre carreras 52 y 53 del barrio Tres de Mayo.

Al parecer desconocidos lo abordaron y sin explicación alguna le propinó varias heridas en la espalda, pecho y tórax que lo llevaron a la muerte.

El hombre, quien lloraba cuando no le daban una moneda, era conocido como “Pipe”.

Las autoridades se encuentran tras la pista de los responsables de este hecho que enluta a una familia sevillana.