1/21

Lo primero que debes tener en cuenta es que al árbol no le falte luz. Empieza por poner una guirnalda de luces para que tu árbol brille. Ve colocándola de arriba a abajo. En dos colores. No necesitas más para que esté precioso. Con solo dos colores logras un efecto muy elegante. Apuesta por la tradición. Las bolas y la estrella de la punta son un clásico. Elígelas con acierto. No te olvides de la base. Unas cajas envueltas con papel de regalo y cintas te servirán para ocultar el soporte del árbol.

Imagen: El Corte Inglés